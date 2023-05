Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 13 mai 2023, 09:53 / Actualizat sambata, 13 mai 2023 10:24Portughezul Geraldo Alves a comentat informatia aparuta in Portugalia, potrivit careia FC Porto e interesata de mijlocasul Tavi Popescu (20 de ani).Dupa 3 sezoane la FCSB, extrema de 20 de ani ar putea pleca la vara, fiind urmarit de trupa lui Sergio Conceicao, aflata in prezent pe locul 2 in Portugalia.FC BOTOSANISe anunta schimbari la FC Botosani, dupa ratarea barajului de ... citeste toata stirea