Mesaj pentru Steliano Filip in direct: "Sa nu aiba aere de vedeta! L-as sfatui ceva"

Articol de GSP - Publicat joi, 20 ianuarie 2022, 18:05 / Actualizat joi, 20 ianuarie 2022 18:20Steliano Filip (27 de ani) refuza sa mai continue la Dinamo, desi se afla in continuare sub contract cu ros-albii. Atitudinea fundasului stanga nu e pe placul agentului Victor Becali.Steliano nu mai vrea sa continue in "Stefan cel Mare" si e deranjat de atitudinea sefilor lui Dinamo. Intre timp, fotbalistul isi atrage din ce in ce mai multe critici din partea oamenilor din fotbalul romanesc. ... citeste toata stirea