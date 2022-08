Mesajul lui Cesar Cielo, dupa ce David Popovici a fost la 7 sutimi sa-i doboare recordul mondial: "Imi provoci atacuri de acord"

Articol de GSP - Publicat sambata, 13 august 2022, 08:32 / Actualizat sambata, 13 august 2022 08:43David Popovici (17 ani), dublul campion mondial, se afla acum la Roma, unde concureaza la Campionatul European. Deja a ajuns in prima finala, cea de 100 de metri liber, reusind un record european.Vineri, David Popovici s-a calificat fara emotii in semifinala probei de 100 de metri liber cu un timp de 47.20 secunde. In penultimul act, David a facut din nou istorie.CE DE INOTDavid Popovici, ... citeste toata stirea