Mesajul lui Darren Cahill pentru Simona Halep, la finalul audierilor de la TAS

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 10 februarie 2024, 09:04 / Actualizat sambata, 10 februarie 2024 09:18Darren Cahill (58 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep (32 de ani) a transmis primul mesaj dupa finalul audierilor de la TAS, acolo unde sportiva a fost prezenta in ultimele trei zile pentru a se apara in legatura cu scandalul de dopaj.Darren Cahill i-a fost timp de sase ani antrenor Simonei Halep si a sustinut-o din primul moment in care jucatoarea a fost acuzata ca s-a ... citește toată știrea