Mesajul lui Volodimir Zelenski, imediat dupa ce Ucraina s-a calificat la EURO si a venit in grupa Romaniei

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 27 martie 2024, 00:55 / Actualizat miercuri, 27 martie 2024 02:31Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a tinut sa felicite nationala tarii sale la scurt timp dupa victoria care i-a calificat pe Mudryk& Co. la EURO 2024. Presedintele in exericitiu al tarii aflate in razboi cu Rusia a publicat un mesaj pe contul sau de Instagram imediat dupa victoria galben-albastrilor cu Islanda (2-1).Pentru a patra oara la rand, Ucraina va fi prezenta la ... citește toată știrea