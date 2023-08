Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 10 august 2023, 09:13 / Actualizat joi, 10 august 2023 10:04Horatiu Moldovan, goalkeeper-ul celor de la Rapid, continua sa fie in centrul atentiei si la trei zile dupa gafele comise in infrangerea cu FC Voluntari, 1-2. Portarul de 25 de ani a ales sa le raspunda criticilor printr-un mesaj publicat pe retelele de socializare.Din ce in ce mai contestat dupa erorile care au "ingropat"-o pe Rapid la Voluntari, Horatiu Moldovan are parte de zile agitate. ... citeste toata stirea