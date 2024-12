Mesajul postat in miez de noapte de Simona Halep dupa ce mai multe jucatoare i-au blocat revenirea in top: "Oamenii slabi sunt razbunatori..."

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat luni, 09 decembrie 2024, 13:18 / Actualizat luni, 09 decembrie 2024 13:40Simona Halep (33 de ani) a revenit in circuitul WTA dupa 19 luni de absenta, timp in care a fost suspendata din cauza procesului de dopaj in care a fost implicata. Sportiva romanca a dezvaluit recent ca a incercat sa revina pe locul din clasament in care se afla inainte de suspendare, dar Consiliul Judecatoarelor nu a fost de acord.Aflata in prezent pe locul 879 in clasamentul ... citește toată știrea