Mesajul prin care Antonio Sefer a fost anuntat ca este convocat la nationala: "Am primit un telefon prima data, nu am raspuns"

Articol de GSP - Publicat luni, 14 noiembrie 2022, 13:23 / Actualizat luni, 14 noiembrie 2022 14:13Antonio Sefer (22 de ani), mijlocasul dreapta al Rapidului, a povestit cum a trait momentul primei convocari la lotul de seniori al Romaniei."Eram in cantonament cu Rapidul. Team-Managerul nationalei mi-a dat un telefon. Nu am raspuns, pentru ca eram la odihna. Apoi mi-a trimis un mesaj: *Hai Romania*. Am sunat si mi-a spus ca sunt convocat la echipa mare. Eram in camera cu colegul meu Onea, ... citeste toata stirea