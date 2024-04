Metaloglobus, Steaua si Chindia si-au indeplinit obiectivul dupa prima etapa din play-out. Stim sase dintre participantele in primul sezon de Liga 2 cu 22 de echipe

Rezultatele primei etape de play-out din acest sezon de Liga 2, editia 2023-2024, a clarificat situatia a inca trei echipe participante in acest turneu.Cu victoriile obtinute sambata, Metaloglobus Bucuresti, Steaua si Chindia Targoviste si-au asigurat matematic mentinerea in esalonul secund si pentru urmatoarea editie. Cel putin din punct de vedere sportiv, fiindca din punct de vedere al obtinerii certificarii ramane de vazut in urma analizarii dosarelor de catre Departamentul de Licentiere ... citește toată știrea