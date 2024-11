Metalul Buzau, cea mai bine clasata in Liga 2 dintre nou-promovate, dupa succesul cu CS Afumati. Valentin Stan se gandeste la play-off: "Victoria aceasta ne da dreptul"

Metalul Buzau a reusit, sambata, in etapa a 14-a a Ligii 2, nu numai sa castige meciul cu CS Afumati, dar si sa depaseasca echipa ilfoveana in clasament si sa devina ea cea mai bine clasata dintre cele sase nou-promovate in vara din Liga 3.Cu scorul de 1-0 s-a impus formatia antrenata de Valentin Stan, care a ajuns la sapte partide consecutive cu rezultate pozitive, doar in Liga 2, si bate la portile play-off-ului."Principalul" buzoienilor a spus despre CS Afumati ca a fost cea mai puternica ... citește toată știrea