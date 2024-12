Metalul Buzau, la umbra play-off-ului Ligii 2, la finalul jocurilor sale din campionat in 2024. Performeaza si in Cupa Romaniei, unde e favorita la calificarea in sferturi. Alin Nica: "Ne-am facut-o cu mana noastra"

Metalul Buzau isi continua seria pozitiva atat in Cupa Romaniei, cat si in Liga 2. Echipa antrenata de Valentin Stan nu a mai pierdut un joc din data de 21 septembrie 2024 (0-1 la Chiajna, cu Concordia, in etapa 7), de atunci disputand 11 partide, in care a acumulat sase victorii si cinci remize, printre care 1-0 si 0-0 cu prim-divizionarele U Craiova si Dinamo.Duminica, in runda a 16-a a Ligii 2, Metalul a trecut cu scorul de 2-0 de Ceahlaul si s-a apropiat la un punct de ultimele doua ... citește toată știrea