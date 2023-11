Articol de Alexandru Stanciu - Publicat duminica, 19 noiembrie 2023, 15:46 / Actualizat duminica, 19 noiembrie 2023 16:24Romania a invins-o sambata seara pe Israel cu scorul de 2-1 si si-a asigurat prezenta la Campionatul European din 2024, gazduit de Germania. Desi israelienii au deschis scorul in minutul 2, George Puscas si Ianis Hagi au reusit sa intoarca soarta partidei prin golurile marcate in minutele 10, respectiv 63.Partida s-a disputat pe Pancho Arena, in Ungaria, deoarece in ... citeste toata stirea