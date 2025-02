"Mi s-a taiat filmul!" * Si-a muscat de fata coechipierul, apoi a spus ca nu-si aminteste nimic!

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat miercuri, 12 februarie 2025, 13:01 / Actualizat miercuri, 12 februarie 2025 14:02Masivesi Dakuwaqa a fost dat afara de Biarritz Olympique, echipa din liga secunda franceza, dupa ce si-a muscat un coechipier de fata. Incidentul s-a intamplat in timpul unei iesiri in oras a jucatorilor, iar cel ranit a avut nevoie de 20 de copci.Masivesi Dakuwaqa este medaliat cu aur alaturi de echipa de rugby in 7 a tarii sale, Fiji, la Jocurile Olimpice de la Rio de ... citește toată știrea