Michael Phelps, legendarul inotator american, despre David Popovici: "E singura persoana de pe planeta care o poate face"

Articol de GSP - Publicat duminica, 25 septembrie 2022, 15:50 / Actualizat duminica, 25 septembrie 2022 17:53Michael Phelps (37 de ani), legendarul inotator american, cel care a castigat in cariera nu mai putin de 28 de medalii olimpice (23 de de aur, 3 de argint si doua de bronz) este de parere ca inotatorul roman David Popovici (18 ani) poate dobori recordul mondial al probei de 200 de metri liber, detinut in prezent de catre germanul Paul Biedermann (36 de ani), stabilit in anul 2009.