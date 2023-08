Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 10 august 2023, 18:30 / Actualizat joi, 10 august 2023 18:54Michael Phelps, 38 de ani, de 23 de ori campion olimpic si de 26 mondial, va fi introdus in International Swimming Hall of Fame, in cadrul unei ceremonii la care biletele VIP costa 1.000 de dolariPeste o luna si jumatate, Michael Phelps, 38 de ani, cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, va fi introdus in International Swimming Hall of Fame.O distinctie in plus pentru ... citeste toata stirea