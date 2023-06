Mihael Onisa, un mijlocas timisorean de 23 de ani, este prima achizitie perfectata in aceasta vara de nou-promovata in Liga 2 Ceahlaul Piatra Neamt.In 2016, pe cand avea 16 ani, Onisa era considerat o mare speranta a fotbalului timisorean si romanesc. Era capitan la nationala U16 a Romaniei si echipe precum Inter, Atalanta, Borussia Dortmund, Liverpool, Everton si RedBull Salzburg il monitorizau. A plecat de la ACS Poli Timisoara la Virtus Entella, apoi a ajuns in curtea celor de la FC Torino, ... citeste toata stirea