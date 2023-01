Mihai Costea a semnat cu o echipa din Liga 3 si spera sa joace din nou alaturi de fratele sau, Florin. "Daca nu promovam, nu mai joc in Romania!"

Atacantul Mihai Costea (34 de ani) a semnat un contract valabil pana in vara cu echipa din Liga 3 Viitorul Daesti, care are ca obiectiv promovarea in Liga 2, dar are emotii cu accederea in play-off. Valcean de origine si format la juniorii de la CSM Ramnicu Valcea, fratele lui Florin Costea revine acasa, mai ales ca familia sa are o casa situata la Daesti."Este un lot foarte puternic, se vrea promovarea, am venit acasa sa ajut sa isi indeplineasca obiectivele. Am multi prieteni cu care am ... citeste toata stirea