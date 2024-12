Mihai Iosif, demis de la ACS FC Dinamo la final de an! Danut Lupu: "Ce treaba are ca e Craciunul?"

ACS FC Dinamo Bucuresti si-a demis antrenorul! Mihai Iosif nu mai este "principalul" formatiei care in acest moment se afla pe locul 7 in Seria 5 din Liga 3, din 10 echipe.Informatia a fost confirmata de managerul general Danut Lupu, iar motivul a fost faptul ca fostul "tehnician" al Rapidului nu a avut cele mai bune rezultate, ba din contra, iar in acest moment ACS FC Dinamo mai are sanse doar teoretice la calificare in play-off-ul intrecerii.Mihai Iosif a fost numit antrenor al ACS FC ... citește toată știrea