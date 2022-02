Mihai Iosif, intrebat despre demiterea de la Rapid: "Sunt o gramada de antrenori care incearca, asta e lumea fotbalului"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 februarie 2022, 16:54 / Actualizat luni, 07 februarie 2022 17:10Inaintea meciului cu FC Voluntari, Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul lui Rapid, a oferit un raspuns relaxat atunci cand a fost intrebat despre o eventuala plecare din Giulesti, in contextul in care rezultatele au lasat de dorit in ultima perioada.In urma remizei cu Gaz Metan, presiunea de pe umerii lui Mihai Iosif a crescut, dupa ce giulestenii au ajuns la 5 meciuri fara victorie.CS ... citeste toata stirea