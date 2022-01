Mihai Iosif nu e suparat pe Junior Morais: "A fost ca Suarez! E instinctul de fotbalist"

Articol de GSP - Publicat sambata, 29 ianuarie 2022, 22:40 / Actualizat sambata, 29 ianuarie 2022 23:22Rapid si UTA au remizat, scor 1-1. Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul giulestenilor, a fost multumit de atitudinea elevilor sai."Vreau sa imi felicit jucatorii. Cred ca azi am fost inspirati si la schimbari, am aratat destul de bine, chiar daca am avut un jucator in minus. Nici in prima repriza nu cred ca am jucat rau. Putea Sefer sa dea gol. Vom lupta pana la ultima picatura pentru sansa ... citeste toata stirea