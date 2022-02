Mihai Iosif, prima reactie despre varianta de a fi inlocuit cu Adrian Mutu: "Ca sa vii aici, trebuie sa rezonezi cu Rapidul!" + cum explica seria negativa: "A spus-o si Nichita Stanescu"

Articol de GSP - Publicat marti, 22 februarie 2022, 19:52 / Actualizat marti, 22 februarie 2022 19:55Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a comentat in aceasta seara posibila venire a lui Adrian Mutu in Giulesti. Informatia a fost publicata in exclusivitate de Gazeta Sporturilor si nu-l sperie pe charismaticul tehnician al alb-visiniilor.Adrian Mutu, 43 de ani, negociaza cu Rapid! "Briliantul" e la un pas de a deveni antrenorul giulestenilor, dupa ce conducerea si-a ... citeste toata stirea