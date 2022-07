Mihai Iosif pune presiune pe Mutu: "Daca pierdeam eu 1-7 cu Slavia Praga..." + "Rapid trebuie sa fie cel putin in play-off, daca nu pe podium"

Articol de GSP - Publicat joi, 21 iulie 2022, 10:20 / Actualizat joi, 21 iulie 2022 10:37Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul care a promovat-o pe Rapid in Liga 1 si a pregatit-o pana in martie 2022, a analizat situatia actuala a echipei, aflata acum sub comanda lui Adrian Mutu (43).De la promovarea din vara lui 2021, Rapid a trecut prin schimbari serioase. Echipa alb-visinie s-a mutat pe noul stadion din Giulesti, si-a schimbat actionariatul, Dan Sucu avand acum 50% dintre actiuni, si l-a ... citeste toata stirea