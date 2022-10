Mihai Iosif, start promitator la Minaur Baia Mare. Antrenorul a vazut primele parti bune in partida cu Campionii FC Arges din Cupa Romaniei, dar a remarcat si unde trebuie lucrat

Mihai Iosif a inceput cu dreptul aventura de la Minaur Baia Mare, alaturi de care, in prima etapa a grupelor Cupei Romaniei, a scos, pe teren propriu, un punct in fata formatiei Campionii FC Arges, din SuperLiga Romaniei. S-a terminat 0-0, iar antrenorul echipei din Liga 2 a evidentiat lucrurile pozitive.Mihai Iosif a remarcat un plus de atitudine din partea jucatorilor sai, ceea ce cerea, in primul rand, si in momentul prezentarii oficiale la echipa, miercuri, cu o zi inaintea partidei cu ... citeste toata stirea