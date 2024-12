Mihai Leu, primul mesaj dupa ce a ajuns la spital in stare grava: "Sansele mele de supravietuire erau aproape de zero"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 09 decembrie 2024, 18:40 / Actualizat luni, 09 decembrie 2024 19:03Mihai Leu (55 de ani), fostul mare campion de box al Romaniei, a transmis un prim mesaj dupa ce a fost internat in stare grava la Spitalul Fundeni.Mihai Leu a fost transferat zilele trecute de la o clinica privata la Spitalul Fundeni, in stare foarte grava, dar acesta a transmis ca acum se reface, chiar daca a fost intr-o situatie in care i s-au dat zero sanse de supravietuire. ... citește toată știrea