Mihai Pintilii a fentat sistemul si a prefatat Rapid - FCSB: "Parca altfel iesi in oras"

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 07 martie 2024, 15:38 / Actualizat joi, 07 martie 2024 16:22Mihai Pintilii, unul dintre antrenorii de la FCSB, trecut in acte ca delegat, a prefatat derby-ul cu Rapid. El este suspendat si nu va sta pe banca la meciul de pe Arena Nationala.Rapid - FCSB se joaca sambata, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.RO si in direct la TV pe Digi1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.Nefiind antrenor in acte, Pintilii nu poate participa la conferinte de presa si ... citește toată știrea