Mihai Pintilii l-a amenintat pe Gigi Becali: "Atunci eu plec de la echipa!"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat marti, 28 mai 2024, 18:26 / Actualizat marti, 28 mai 2024 18:52Acum antrenor la FCSB, Mihai Pintilii a dezvaluit confruntarea pe care a avut-o in al doilea sau an de contract cu patronul Gigi Becali.Inainte de a trece pe banca FCSB, in 2020, Mihai Pintilii a imbracat tricoul ros-albastrilor vreme de sase sezoane (2012 - 2014, 2016 - 2020). Ca mai toti jucatorii trecuti pe la echipa lui Gigi Becali si el a avut cand si cand disensiuni cu patronul. Iar ... citește toată știrea