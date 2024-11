Mihai Rotaru a anuntat decizia in cazul lui Costel Galca: "Am avut alte discutii cu el!"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat marti, 05 noiembrie 2024, 12:18 / Actualizat marti, 05 noiembrie 2024 12:45Mihai Rotaru a anuntat decizia in privinta lui Costel Galca, antrenorul Universitatii Craiova, dupa remiza cu FCSB, scor 1-1, din ultima etapa.Esecul suferit de Universitatea Craiova in Cupa Romaniei, 0-1 cu Metalul Buzau, a agitat lucrurile in Banie. Mihai Rotaru a transmis ca asteapta demisia antrenorului Costel Galca.U CLUJ"La ce foame de puncte am..." * Valeriu Iftime, ... citește toată știrea