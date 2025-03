Mihai Rotaru a anuntat noul *slogan* al Craiovei, a doua zi dupa esecul cu FCSB: "Facem adresa catre CCA"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 10 martie 2025, 13:09 / Actualizat luni, 10 martie 2025 13:10Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova, a intrat in direct a doua zi dupa esecul cu FCSB, 0-1, ultimul meci din sezonul regular, si s-a luat de arbitrajul lui Marian Barbu, din cauza faptului ca nu l-a eliminat pe Siyabonga Ngezana (27 de ani), fundasul central al campioanei Romaniei, in minutul 44.Siyabonga Ngezana l-a faultat clar pe Alisson Safira in minutul 44 al meciului dintre ... citește toată știrea