Mihai Rotaru a dezvaluit numele "principalului" de la CSU Craiova, dupa problemele cu Neagoe: "Aveam si varianta Gica Craioveanu, numai ca el era in Spania"

Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 26 ianuarie 2023, 19:37 / Actualizat joi, 26 ianuarie 2023 22:20Mihai Rotaru (50 de ani), finantatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a dezvaluit ca antrenorul din acte in acest moment este Corneliu Papura (49 de ani).Universitatea Craiova a apelat in aceasta iarna la serviciile lui Eugen Neagoe. Tehnicianul in varsta de 55 de ani inca nu a descurcat itele despartirii de U Cluj, "Sepcile Rosii" contestandu-i dreptul de a antrena la comisiile ... citeste toata stirea