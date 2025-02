Mihai Rotaru a explicat cum a ajuns Koljic la Rapid: "L-am sunat pe Gigi si i-am spus ca ne pune intr-o situatie proasta"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 07 februarie 2025, 15:31 / Actualizat vineri, 07 februarie 2025 16:10Mihai Rotaru, finantatorul de la Universitatea Craiova, a dezvaluit cum a ajuns atacantul Elvir Koljic (29 de ani) sa fie transferat la Rapid in loc de FCSB.Initial, Becali a declarat ca il va transfera pe Koljic de la Craiova. Surprinzator, joi, atacantul a fost prezentat la Rapid. Mihai Rotaru a explicat cum s-a ajuns in aceasta situatie.RapidDecizia Rapidului in privinta lui ... citește toată știrea