Mihai Rotaru a inceput revolutia la CSU Craiova: "Arlauskis a semnat rezilierea acum 30 de minute! Urmeaza altii, nu mai suntem compatibili!"

Mihai Rotaru, finantatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a dezvaluit ca Giedrius Arlauskis (35 de ani) a reziliat astazi contractul cu gruparea din Banie.Giedrius Arlauskis a bifat doar sapte meciuri in tricoul celor de la CS Universitatea Craiova. A gafat incredibil in esecul 1-2 cu Farul, un fault facut in momentul in care se afla in posesia