Mihai Rotaru a intervenit imediat dupa victoria in fata lui Mititelu: "Nu e ironie!" + pe cine lauda: "E fabulos!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 10 martie 2024, 22:59 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 23:03Universitatea Craiova a invins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, in derby-ul Olteniei. Mihai Rotaru, finantatorul formatiei castigatoare, si-a felicitat elevii.Mihai Rotaru spune ca nu s-a indoit de victorie nici la pauza, cand rivala FCU Craiova era in avantaj, scor 1-0.FCU CRAIOVA - CSU CRAIOVAImaginile care vor ajunge in toata Europa! Ce facea Napoli cu telefonul chiar inainte sa ... citește toată știrea