Mihai Rotaru a luat decizia in privinta lui Petev * Dezvaluiri din interiorul Universitatii Craiova

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 27 februarie 2024, 18:19 / Actualizat marti, 27 februarie 2024 18:39Sorin Cartu, legenda Universitatii Craiova, a dezvaluit ca postul antrenorului Ivaylo Petev nu e in pericol.Craiova a castigat doar doua meciuri din cele 6 disputate in acest an, insa Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova, nu ia in calcul sa il schimbe pe Petev. Oltenii au adunat 8 puncte in 2024, din 18 posibile, au doua victorii, doua egaluri si doua infrangeri.FCU ... citește toată știrea