Mihai Rotaru a numit primul jucator care revine la Universitatea Craiova in vara

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 13 ianuarie 2025, 21:42 / Actualizat luni, 13 ianuarie 2025 22:17Mihai Rotaru, actionarul de la Universitatea Craiova, a declarat ca Andrei Ivan (28 de ani) va reveni la echipa lui in vara. Atacantul a fost imprumutat pana la finalul sezonului la Adanaspor, penultima in liga a doua din Turcia.Adanaspor nu are clauza de transfer definitiv, iar Mihai Rotaru a declarat ca Ivan va fi din nou in lotul Craiovei din vara. Actionarul clubului oltean e de ... citește toată știrea