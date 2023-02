Mihai Rotaru a vrut sa dea afara un titular fix inainte de victoria cu CFR Cluj! A doua zi a fost in primul 11!

Articol de Andrei Craitoiu, Remus Raureanu - Publicat luni, 13 februarie 2023, 06:52 / Actualizat luni, 13 februarie 2023 07:23Mihai Rotaru a incercat sa renunte si la Bogdan Vatajelu, caruia i-a propus sa mearga la U Cluj. Jucatorul a fost titular a doua zi, in derby-ul cu CFR Cluj, 2-0.Universitatea a invins-o pe CFR in finalul unei saptamani ciudate, in care conducerea clubului a negociat pentru rezilierea contractelor cu aproape jumatate dintre fotbalistii din lot!Unele nume nedorite ... citeste toata stirea