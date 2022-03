Mihai Rotaru, asaltat de rude: "Te duci la CSA Steaua?" * Raspunsul, in direct: "Dupa 9 ani cu Mititelu in spate, m-am saturat"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 martie 2022, 18:40 / Actualizat miercuri, 16 martie 2022 18:46Mihai Rotaru, patronul CS Universitatii Craiova, dezvaluie ca circula un zvon in Banie in urma cu cateva luni conform caruia omul de afaceri ar urma sa investeasca la CSA Steaua: "Exclus!".Rotaru nu ia in calcul aceasta posibilitate. De aproape un deceniu conducatorul CSU Craiova, el afirma ca nu-si mai doreste un conflict de tipul celui pe care il are cu Adrian Mititelu, patronul FCU ... citeste toata stirea