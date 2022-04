Mihai Rotaru, entuziasmat dupa succesul cu FCSB: "O victorie speciala!" + Ce spune despre lupta la titlu

Articol de GSP - Publicat luni, 04 aprilie 2022, 16:33 / Actualizat luni, 04 aprilie 2022 16:54Mihai Rotaru, finantatorul oltenilor, a fost impresionat de modul in care trupa lui Laurentiu Reghecampf a jucat in meciul de pe Arena Nationala. FCSB a pierdut, scor 0-2, in fata lui CSU Craiova.FCSB - CSU CRAIOVA 0-2Sorin Cartu, multumit dupa victoria cu FCSB: "Cam asa trebuie sa se procedeze atunci cand ai avantaj""O victorie speciala. Nu am venit la Bucuresti sa facem spectacol, ci sa ... citeste toata stirea