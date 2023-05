Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 18 mai 2023, 10:54 / Actualizat joi, 18 mai 2023 12:51Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova, nu vrea ca Farul ca castige cu FCSB, in meciul care i-ar putea aduce matematic titlul echipei lui Gica Hagi.Farul - FCSBare loc duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 si Digi Sport 1Motivul? Rotaru vrea ca Farul sa fie in lupta la titlu si sa aiba motivatie in ultima etapa, cu CFR ... citeste toata stirea