Mihai Rotaru l-a contrazis pe Gigi Becali si a explicat asistenta redusa de pe Ion Oblemenco: "Au inceput universitatile, oamenii culeg via"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 01 octombrie 2024, 00:00 / Actualizat marti, 01 octombrie 2024 00:01Mihai Rotaru, patronul de la CSU Craiova, a spus ca nu este de acord cu Gigi Becali, dupa ce patronul de la FCSB spusese ca vrea ca meciurile din Superliga sa fie conduse de arbitri straini.Mihai Rotaru nu vrea ca meciurile din Superliga sa fie conduse de arbitri romani. Spune ca are incredere in "centralii" pe care scoala de arbitri i-a produs in ultima perioada.Mihai Rotaru ... citește toată știrea