Mihai Rotaru, laude la adresa unui international: "Unul dintre cei mai buni jucatori romani!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 12 martie 2022, 13:03 / Actualizat sambata, 12 martie 2022 14:10Alexandru Cicaldau (24 de ani) a jucat pe Camp Nou, in fata celor de la Barcelona, in remiza bifata de Galatasaray, scor 0-0, in prima mansa a optimilor de finala din Europa League.Fostul jucator al Universitatii Craiova a prins ultimele minute ale confruntarii si, potrivit cotidianului spaniol AS, un scouter al lui Atletico Madrid a venit sa il vada la lucru, in vederea unui viitor transfer. ... citeste toata stirea