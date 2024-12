Mihai Rotaru, masura radicala pentru inceputul de an la Craiova: "Luam in considerare acest lucru"

Articol de Laura Soica - Publicat sambata, 28 decembrie 2024, 10:51 / Actualizat sambata, 28 decembrie 2024 11:21Mihai Rotaru, patronul de la Universitatea Craiova, a dezvaluit ca este posibil ca echipa sa nu mearga in alta tara pentru a face cantonamentul, ci sa ramana in Romania.Cele mai multe echipe din Superliga vor face cantonamentul de iarna in Antalya, exceptiile fiind Rapid care merge in Dubai, Universitatea Craiova ar putea face la Poiana Brasov, inca nu se stie daca Otelul va ... citește toată știrea