Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 07 februarie 2024, 17:13 / Actualizat miercuri, 07 februarie 2024 18:44Mihai Rotaru, finantatorul de la CS Universitatea Craiova, exclude o fuziune cu FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu.Olguta Vasilescu, primarul Craiovei, si-a exprimat dorinta de a exista o singura echipa in oras.Insa Rotaru nu ia in calcul fuziunea cu echipa lui Mititelu si a declarat ca echipa pe care o conduce nu are nevoie sa se uneasca cu altcineva.RETRAGERECopilul ... citeste toata stirea