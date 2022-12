Mihai Rotaru, prima reactie dupa demisia lui Mirel Radoi: "A fost nociv pentru Universitatea Craiova. Poate nu e pregatit sa antreneze echipa" + Ce spune despre viitorul antrenor

Articol de GSP - Publicat miercuri, 07 decembrie 2022 23:17 / Actualizat joi, 08 decembrie 2022 00:40Mihai Rotaru, finantatorul CSU Craiova, a reactionat in premiera dupa ce Mirel Radoi si-a anuntat demisia.Omul de afaceri a dezvaluit ca inca nu a discutat cu Mirel Radoi dupa anuntul tehnicianului si spune ca a fost profund nemultumit de faptul ca aceasta a discutat probleme interne in public.Rotaru spune ca are 3 variante de antrenor, dar noul tehnician va fi ales abia dupa ultimele ... citeste toata stirea