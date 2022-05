Mihai Rotaru, raspuns prompt pentru Gigi Becali: "Noi nu facem aliante!"

Articol de GSP - Publicat marti, 03 mai 2022, 18:30 / Actualizat marti, 03 mai 2022 19:11Mihai Rotaru, finantatorul celor de la CS Universitatea Craiova, a asigurat ca echipa sa nu va forma nicio alianta in finalul acestui sezon in vederea luptei la titlu.Rotaru a tinut sa-i raspunda lui Becali, care a afirmat ca are o conventie cu acesta, privind disputarea meciurilor pe teren, si sustine ca alb-albastrii vor face tot ce le sta in putinta pentru a obtine locul 2 la finalul campionatului. ... citeste toata stirea