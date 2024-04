Mihai Rotaru se aliaza cu Becali si Varga! Vrea sa schimbe o regula de impact in Superliga: "Vom face adresa oficiala"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 30 aprilie 2024, 11:48 / Actualizat marti, 30 aprilie 2024 11:48Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, a vorbit marti despre o regula din fotbalul romanesc pe care o vrea desfiintata. Vrea sa se alieze in acest sens cu Gigi Becali, patronul FCSB-ului si Ioan Varga, actionarul lui CFR Cluj.Conducatorul Universitatii Craiova are motive de bucurie dupa succesul din Giulesti, cu Rapid, dar se gandeste deja la sezonul urmator. In acest sens, Rotaru ... citește toată știrea