Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 12 septembrie 2023, 08:34 / Actualizat marti, 12 septembrie 2023 08:38Gica Craioveanu (55 de ani), fost director de imagine al Universitatii Craiova, a vorbit despre planurile de viitor ale finantatorului Mihai Rotaru.Fostul atacant, plecat de la Universitatea in iulie 2022, sustine ca Mihai Rotaru inca ia in calcul retragerea de la formatia olteana si crede ca in vara lui 2024 ar putea vinde actiunile clubului daca nu gaseste noi oameni care sa ... citeste toata stirea