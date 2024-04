Mihai Stoica a dat verdictul in duelul Denis Alibec vs David Miculescu: "E important"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat miercuri, 17 aprilie 2024, 16:24 / Actualizat miercuri, 17 aprilie 2024 16:52Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, Mihai Stoica, il favorizeaza pe actualul atacant al liderului, David Miculescu, in fata lui Denis Alibec.Gigi Becali a declarat in mai multe randuri, in ultima vreme, ca si l-ar dori inapoi pe Denis Alibec. Patronul FCSB vrea sa intareasca echipa pentru sezonul viitor si-l vede pe atacantul lui Muaither drept cea mai ... citește toată știrea