Mihai Stoica a dat vestea neasteptata! Cine va fi noul "decar" la FCSB: schimbare importanta in echipa

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 14 iunie 2024, 11:58 / Actualizat vineri, 14 iunie 2024 12:32Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie al celor de la FCSB, mizeaza ca Malcom Edjouma (27 de ani), revenit dupa imprumutul de la Bari, poate sa fie coordonatorul de joc al campioanei Romaniei in urmatorul sezon.Stoica a vorbit la superlativ despre Edjouma, considerand ca are calitatile necesare pentru a fi un veritabil "decar", desi in majoritatea carierei sale a ... citește toată știrea