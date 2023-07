Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 07 iulie 2023 23:41 / Actualizat sambata, 08 iulie 2023 04:25Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, n-a trecut inca peste situatia experimentata de David Miculescu la nationala U21. Lasat initial acasa pentru Europeanul de "tineret", atacantul vicecampioanei a fost chemat apoi de Sandoi pentru a suplini unele probleme de lot, insa n-a fost folosit decat doua minute in trei meciuri.Vineri seara, in momentul in care a fost chestionat pe ... citeste toata stirea