Mihai Stoica a numit antrenorul ideal pentru Rapid: "Ma asteptam sa fie numit"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat vineri, 10 mai 2024, 09:32 / Actualizat vineri, 10 mai 2024 10:00Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie la FCSB, sustine ca in acest moment Rapidului i-ar fi prins bine Marius Sumudica pe banca.La Rapid un lucru e sigur in acest moment. Marius Sumudica nu va fi pe banca sezonul viitor. Patronul Dan Sucu sustine ca inca asteapta raspunsul lui Mircea Lucescu, iar in caz ca va fi refuzat, se va orienta asupra unui alt tehnician. Cel mai ... citește toată știrea